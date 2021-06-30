"طلبت 5 ملايين دولار".. رئيس المصري يرد على "إشاعة" رحيل علي ماهر لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

نفى سمير حلبية رئيس النادي المصري، ما أُثير حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال حلبية: "لم يحدث أن قدم بيراميدز عرضا لعلي ماهر".

وأضاف: "ما قيل مجرد شائعات وحينها قلت (ادفعوا 5 مليون دولار)".

وتابع: "ماهر يقدم أداء جيد مع الفريق، يستحق أن نوجه له الشكر والتحية".

وعن تجديد عقده، أجاب رئيس المصري: "أتمنى استمراره مع الفريق بكل تأكيد، لم نتحدث عن الأمر بشكل رسمي حتى الآن، لكن سألته بشكل شخصي هل ستجدد معنا فقال لي نعم سأجدد".

وارتبط على ماهر بتدريب بيراميدز خلال الفترة الماضية، في ظل بحث إدارة الفريق الذي يحتل المركز العاشر في بطولة الدوري عن بديل لخلافة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

جدير بالذكر أن بيراميدز أعلن أمس الثلاثاء، تعيين اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة مدربا للفريق.