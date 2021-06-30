حلبية: التجديد لعبدالواحد؟ لم يرفض لكن والده طلب مبلغ "يبوظ الفرقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق البورسعيدي لم يرفض تجديد عقده لكن والده طلب الحصول على مبلغ "يبوظ الفرقة".

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال حلبية: "ليس لدي فكرة إذا كان عمر كمال وقع للأهلي أم لا".

وأضاف: "نرحب بكل اللاعبين، لكن ليس هناك لاعب أكبر من أي نادي، (خد عبرة من غيرك)".

وتابع: "اللاعب لم يرفض التجديد، لكن والده طلب الحصول على مبلغ (يبوظ الفرقة)".

وعن موقف كريم العراقي وإيزي إيميكا، قال حلبية: "العراقي لم يتلق عروضا خلال الفترة الأخيرة، وإيميكا مستمر معنا ومازال في عقده موسمين معنا".

وبسؤاله عن ستاد المصري، قال: "سيتم وضع حجر الأساس يوم الأحد المقبل، وعلى الفور سيتم هدم الملعب القديم والبدء في إنشاء ستاد بمواصفات عالمية، بسعة تتخطى 14 ألف مشجع".