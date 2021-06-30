صفقات برشلونة | لابورتا يعلق على نهاية عقد ميسي مع برشلونة بكلمة واحدة

علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على نهاية عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني بنهاية اليوم، ليصبح لاعبًا حرًا في حال لم يعلن برشلونة تجديد عقده في الساعات الماضية.

وينتهي عقد ميسي رسميًا مع برشلونة بحلول منتصف الليل، اليوم الأربعاء، دون وجود أي شيء واضح بشأن بقاءه أو رحيله.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن توجهت العديد من وسائل الإعلام توجهت صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر نادي برشلونة، في انتظار خروج أي من المسؤولين للحديث عن مستقبل ميسي.

وقالت الصحيفة الإسبانية:” عند خروج لابورتا، من مقر النادي الكتالوني، وجد سيلا من الأسئلة حول مستقبل ميسي، حيث رد بكلمة واحدة “اهدأوا”، وحث الحاضرين على التحلي بالصبر”.

وأضافت الصحيفة:” لا يوجد خوف بشأن مستقبل ليونيل ميسي في كامب نو، فالإدارة لديها ثقة كبيرة، بأن البرغوث الأرجنتيني لا ينوي ترك الفريق.

وكانت هناك تقارير في الفترة الأخيرة ربط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي وكذلك باريس سان جيرمان، إلا أن تلك الأنباء قد انقطعت مؤخرًا، وهو ما يعطي بصيصا من الأمل لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة البرسا تستهدف تجديد تعاقد ميسي لمدة موسمين، وفي حالة حدوث ذلك، فمن المتوقع أن يكون العقد الأخير للبرغوث مع البلوجرانا، قبل الرحيل للعب في أمريكا.

والجدير بالذكر أن، ميسي يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده لخوض بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.