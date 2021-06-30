كانافارو يحذر ايطاليا من مثلث الرعب في بلجيكا قبل موقعة ربع نهائى يورو 2020

أبدى أسطورة منتخب ايطاليا، فابيو كانافارو، رضاه عن الأداء الذي يقدمه منتخب بلاده ايطاليا في يورو 2020، معلقًا على المواجهة المرتقبة بين المنتخب الايطالي والبلجيكي في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا وبلجيكا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة “ميونخ” في ألمانيا بحضور جماهيري محدود.

وتحدث مدافع منتخب ايطاليا السابق، كانافارو، عن وجهة نظره في المباراة المنتظرة خلال حواره مع صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، وقال: “من فضلتك لا تعقد مقارنات مع الماضي، لأن الأتزوري يتحسن كثيرًا ويجب أن يتعايش الجميع مع ما يقدمونه مع مانشيني الذي نجح في تكوين فريق جيد قادر على تقديم مباريات رائعة”.

وتابع مدافع منتخب ايطاليا السابق: “من أول مرة أحببت الطريقة التي تلعب بها ايطاليا والنتائج التي يحققونها، لن يصلوا إلى 31 مباراة بدون هزيمة بدون فريق جيد، ملتزم، لديه إمكانيات فنية رائعة وتأقلم بين اللاعبين”.

وأضاف كارنافار : ” الخوف والتوتر يتصاعدان كلما تقدم منتخب إيطاليا في المراحل ببطولة يورو 2020، كل شيء يصبح أكثر تعقيدًا، وبالتالي، تحتاج إلى بعض الحظ قليلًا لذلك اعتبر أنفسنا في مفترق طرق”.

وواصل حديثه: ” المبارك المقبلة أمام بلجيكا صعبة للغاية، ولكن، سنكون محظوظين إذا لم يلعب دي بروين وهازارد أمامنا، لكن لن تكون المباراة السهلة بدونهما، دي بروين هو صانع الألعاب رقم 1 في العالم وقادر كذلك على تسجيل الأهداف”.

وواصل المدافع الايطالي حديثه: “في الحقيقة أن المواجهات الفردية، بين إيطاليا وبلجيكا تكون في مصلحة المنتخب البلجيكي، لأن لديها 4 أو 5 لاعبين يمكنهم الفوز بالمباراة بمفردهم، أفكر في لوكاكو أو ميرتنز، حتى لو لم يكن مهاجم نابولي في أفضل حالاته، أحذر كذلك من فيتسل الذي دربته من قبل في تيانجين (الدوري الصيني)”.

وعن إمكانية إيقاف لاعب مثل لوكاكو: “الأمر ليس بالصعب على المدافعين الطليان، اعتقد أن تلك المواجهة تحتاج إلى خبرة كل من؛ كيليني وبونوتشي وكلاهما قادر على إيقاف روميلو، كذلك أتشيربي يمكنه فعل ذلك، على اللاعبين التركيز وإلا ستتعقد المباراة”.

وأتم: “يجب على لاعبو المنتخب الإيطالي أن يعلموا أن بلجيكا ليست التي واجهناها في عام 2016، فهي أكثر نضجًا ومن بين المرشحين للفوز باللقب”.