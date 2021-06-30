الامارات | ركلة مبابي تسببت في مشاجرة بين أمهات نجوم فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة مبابي تسببت في مشاجرة بين أمهات نجوم فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الركلة التي أضاعها النجم الفرنسي كيليان مبابي وتسببت في خروج فرنسا على يد سويسرا أول من أمس من ثمن نهائي كأس أوروبا، تسببت في مشاجرة لفظية بين أمهات نجوم المنتخب الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن الليلة كانت عصيب على الجميع في فرنسا، وبينهم عائلات اللاعبين. وقالت إن والدة نجم فرنسا أدريان رابيو فيرونيك رابيو اشتبكت لفظيا مع والدتي بول بوغبا وكيليان مبابي. وقالت إنه مباشرة بعد إضاعة مبابي ركلة الترجيح الاخيرة، وتصدي الحارس السويسري لها، قامت فيرونيك بالتوجه مباشرة إلى عائلتي بوغبا ومبابي، وعبرت عن غضبها من تسبب بوغبا في بناء هجمة سويسرا التي جاء منها هدف التعادل في الوقت القاتل، ثم طلبت من عائلة مبابي تعليم ابنهم أن لا يكون أنانيا، وأن يظهر بعض التواضع، وأن يركز في الكرة وفي دعم زملائه.

وردت عائلتي اللاعبين بغضب على والدة رابيو، واحتدم النقاش بشدة بينهما، في جو متوتر للغاية، وفي ظل حزن طغى على الجميع في فرنسا. وكان المشهد الذي دفع والدة رابيو لإبداء غضبها، هي ردة فعل نجلها على كرة بوغبا التي أسهمت في هدف سويسرا الثالث، ما جعلها تفجر غضبها بالكامل على بوغبا ومبابي وعائلتيهما.

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