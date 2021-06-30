شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك مع العراقي وإيميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم الظهير الأيمن كريم العراقي، ولاعب خط الوسط النيجيري ايزي ايميكا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سمير حلبية، في تصريحات إذاعية :«لم نتلق أي عروض من نادي الزمالك أو غيره من الأندية بشأن كريم العراقي وإيزي ايميكا»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأوضح :«إيزي ايميكا لايزال في عقده موسمان، وكريم العراقي ثلاثة مواسم ولن يرحل الثنائي إلا عن طريق النادي».

وأشار :«لم نتوصل حتى الآن لاتفاق مع عمر كمال عبدالواحد، بشأن تجديد عقده، حيث عقدنا جلسة مع والد اللاعب، ولكن هناك مغالاة في طلباته المالية»، مضيفا:«مفيش لاعب أكبر من النادي، وهناك سقف مالي في عقود اللاعبين لن نتخطاه».