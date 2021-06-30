شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ماهر همام: أهوى المشويات وأحب الأغانى القديمة ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب ماهر همام نجم الأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

العديد من النجوم مثل أحمد زكى وعادل إمام وأحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

بأحب الأغانى القديمة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح