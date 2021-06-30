شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب نجوم الأهلى بالحذر من بيراميدز فى الظهور الأول لجونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بالحذر الشديد من مباراة بيراميدز المتعثر افريقيا والساعى لمدواة جراحه على حساب المارد الاحمر فى مباراة الفريقين المقرر لها مساء غداً الخميس بالجولة 27 للدوري.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة غلق صفحة التأهل على حساب الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، والتركيز في مشوار الدوري لاعتلاء الصدارة من جديد مشدداً على أن بيراميدز الذى سيخوض المباراة بقيادة فنية جديدة لليونانى جونيس سوف يسعى لتعطيل مسيرة المارد الاحمر وهو ماينبغى مواجهته بالحسم المبكر للمباراة من البداية

ويختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الأربعاء ، استعداداً لمباراته الهامة أمام بيراميدز في السابعة من مساء غداً ضمن منافسات الدوري المصري وهي المباراة الأولى التى يخوضها المارد الأحمر بعد التأهل للنهائي الأفريقي، ويدخل الأهلي بقائمة تبدو مكتملة بإستثاء غياب وليد سليمان صانع الالعاب الذى تعرض لمزق فى العضلة الخلفية يغيب على إثره عن الملاعب لمدة شهر.

ولعب الأهلي 19 مباراة فقط بالدوري وله 7 مباريات مؤجلة بخلاف لقاء الخميس ضد بيراميدز، وحصد حامل اللقب 41 نقطة تضعه بالمركز الثالث بفارق 20 نقطة عن الزمالك المتصدر، الذي لعب مبارياته كاملة.

ويسعى الأهلي للاستفادة من الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعبوره لنهائي دوري الأبطال، وتوجيه انذار لمنافسيه بتحقيق الفوز على بيراميدز، خاصة أن البعض بدأ التشكيك في قدرة الأهلي في الفوز بكافة مبارياته المتبقية بالدوري.