شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري للقاضية × الأهلي : الشناوي حارس مصر الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الحارس الدولي مع ناديه ومنتخب الفراعنة، وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المدذاع علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"محمد الشناوي هو حارس مصر الأول وهو يستحق هذه المكانة في ظل العمل والمردود الكبير الذي يقدمه، اثناء قيادتي للنادي الأهلي اصريت على عودة محمد الشناوي خلال فترة تواجده بنادي بتروجت، بعد أن لاحظت تطور مستواه الكبير واحقيته في العودة لبيته النادي الأهلي، وهو ما حدث بالفعل وعاد الشناوي بأفضل شكل ممكن وحقق ولازال يُحقق العديد من الأنجازات والبطولات والألقاب "

ويعد حسام البدري واحد من أفضل المدربين المصريين في تاريخ الكرة المصرية، بفضل انجازاته الكبيرة التي حققها مع الأهلي والعديد من الأندية المحلية والخارجية، وصولاً لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني، والذي نجح معه مؤخراً في الوصول لنهائيات بطولة أمم افريقيا المقبلة المقرر اقامتها في الكاميرون 2022

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.