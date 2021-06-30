شكرا لقرائتكم خبر عن بدون محاضرات.. كيف يدير كارتيرون فريق الزمالك فنيا فى ولايته الثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق الزمالك أداء فني متميز تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال ولايته الثانية والتي جاءت خلفا للبرتغالي باتشيكو بعد تراجع النتائج، ومع تولي كارتيرون المسئولية وتحسن المستوي يري البعض أن الفريق الأبيض أصبح منافس قوي علي لقب الدوري هذا الموسم.

وبعيدا عن تألق الزمالك داخل المستطيل الأخضر في المباريات دائما ما تشهد غرف خلع الملابس كواليس وأسرار لا يعلمها الكثيرون تخص طريقة إدارة المدير الفني للفريق كما يري ووفقا لظروف كل مرحلة.

وشهدت الولاية الثانية للفرنسي كارتيرون تغيير جذري في طريقة إدارته لمباريات الزمالك، حيث لم يقم بعمل محاضرة فنية للاعبين منذ 3 مباريات ويكتفي بإعلان التشكيل الرسمي قبل المباراة دون عمل المحاضرة، ويري المدير الفني للأبيض أن جميع اللاعبين يعرفون التعليمات الخاصة بهم جيدا ولا داعي لإقامة المحاضرة.

ومن المعروف في عالم كرة القدم أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن طريقة وسياسة إدارة الفريق الكروي بالطريقة التي يراها مناسبة حسب كل مرة دون أي تدخل خارجي حيث يكون دور الإدارة فقط محاسبة المدرب على النتيجة النهائية لطريقة إدارته للفريق وهل أتت بثمارها والنتائج المنتظرة أم لا.