شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعدل عقود أيمن أشرف ومحمد هاني ورفع قيمتهما المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تعديل عقد الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني ورفع القيمة المالية الخاصة بعقديهما بما يتناسب مع المجهود الذي يقدمه الثنائي مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية، وباتا من العناصر الأساسية في صفوف النسور الحمر.

وجاءت تعديل عقود أيمن أشرف ومحمد هاني بناءا على توصية من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، والذي رفع تقريرا للجنتي التخطيط والتعاقدات بضرورة تعديل عقد الثنائي، لاسيما أنهما كانا يحصلان على قيمة مالية ضئيلة.

وقامت إدارة الكرة بالأهلي بمراجعة عقود الفريق الأول في الفترة الماضية، من أجل تعديل كل العقود بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعبين ودورهم الفني مع الفريق الأحمر، وبناءا عليه وافقت إدارة النادي على رفع قيمة عقودهم المالية.

ويدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إراحة نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق خلال المباريات المقبلة ببطولة الدورى مع الدفع بزميله ياسر إبراهيم لتجهيزه فنياً وبدنياً استعداداً للموقعة المهمة التى سيخوضها المارد الأحمر فى 17 يوليو المقبل بالمغرب أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على لقب دورى أبطال أفريقيا.

وشارك أيمن أشرف فى مباريات الأهلى بصفة مستمرة ما عرضه للإجهاد، ويرغب موسيمانى فى الحفاظ على اللاعب الجوكر الذى يشارك فى مراكز عديدة بتألق كبير حتى يكون جاهزاً لمواجهة كايزر تشيفز، لذا سيحاول إراحته كلما سنحت له الفرصة لذلك مع الاهتمام بتجهيز ياسر إبراهيم الذى غاب عن المشاركة فى المباريات الأخيرة رغم مستواه المتميز.