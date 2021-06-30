شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يطلب من إدارة الأهلى ضم على زين لصفوف اليد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى بطلب رسمى لإدارة النادى من أجل ضم على زين نجم منتخب اليد المحترف فى الدورى الإماراتى .

و يسعى محروس إلى موافقة الإدارة على كافة شروط التعاقد مع زين و عقد جلسة مع اللاعب قبل السفر للأولمبياد .

فيما استقر طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، على استمرار الدولى التونسى سيف الجزيرى فى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل فى ظل تبقى موسم أخر فى تعاقده وعدم التفريط فيه .

كما استقر الجهاز الفنى للفريق على توجيه الشكر للاعب محمد جمال، ليصبح اللاعب الرابع الذى يتم الاستغناء عنه فى الموسم الجديد بجانب ممدوح طه وعمر ياسين وباهر البدراوى .

فيما اتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمد عصام الطيار حارس مرمى فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء على الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد و تأجيل خطوة الاحتراف.

يأتى الاتفاق مع الطيار للاستمرار فى الفريق نظرا لحاجة الفريق لمجهوداته فى الموسم المقبل وحتى يحصل على عروض أكبر بعد المشاركة فى الأولمبياد.

وشهدت الفترة الماضية الاتفاق مع فاردار المقدونى لإعارة اللاعب قبل العودة فى الأمر للحاجة لجهود اللاعب.