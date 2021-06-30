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5 أهلاوية يبحثون عن "نظرة رضا" من موسيمانى في هوجة مباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - بعد غياب أكثر من 50 يوما كاملة، يعود الأهلي لاستئناف مسيرته بالدوري المصري بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بيراميدز مساء الخميس في قمة الجولة 27 للدوري، ويخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب ، سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويبحث خمسة من نجوم الاهلى عن فرصة المشاركة فى مباريات الدوري للعودة للتشكيل الاساسى للمارد الاحمر بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعد فترة غياب طويلة ونستعرضهم فى السطور التالية..

1_ كهربا 

يبحث محمود عبد المنعم كهربا عن استعادة موقعه بتشكيلة الاهلى الاساسية خلال مباريات الدوري المقبلة لاسيما بعدما عاد للمشاركة مع المارد الأحمر بديلا فى مباراة نهضة بركان المغربى التى شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقى بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب، وشارك كهربا بديلا لمحمد شريف فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة التى منحت له بعد غياب طويل قبل أن يشارك فى مباراة العودة أمام الترجى التونسى التى فاز بها الاهلى بثلاثية ليعلن صعوده للنهائى الافريقى.

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وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصرى والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً إثر عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع موسيمانى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.

2_ والتر بواليا 

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يسعى الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الاهلى للتمسك بالفرصة الاخيرة فى القلعة الحمراء عن طريق لفت انظار موسيمانى لمنحه فرصة الظهور فى المباريات القادمة أملا فى تغيير وجهته التى أصبحت حتى الان الاقرب للخروج من الاهلى فى الصيف ، وانضم بواليا إلى الأهلى فى يناير الماضى قادماً من فريق الجونة لتدعيم مركز الهجوم، بعد تألقه مع الفريق الساحلي، وشارك والتر بواليا مع الأهلى فى 19 مباراة بمختلف البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما،بشكل أحبط الجمهور الاهلاوى.

3_ مروان محسن 

يفتش مروان محسن مهاجم الاهلى عن استعادة موقعه بالتشكيلة الاساسية للمارد الاحمر بعد غياب طويل، ولعب مروان محسن مع الاهلى هذا الموسم 8 مباريات بالدورى بإجمالى 248 دقيقة لعب ولم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدورى الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله، فيما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

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وإجمالا شارك مروان محسن مع الاهلى فى 104 مباراة بإجمالى 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 انذار، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات هى الدورى الممتاز أربعة مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

4_ ناصر ماهر 

يحاول ناصر ماهر صانع العاب الاهلى لفت انظار موسيمانى لمعاودة امال البقاء فى القلعة الحمراء، حيث يرى موسيماني أن ناصر ماهر لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه محلياً أو خارجياً على سبيل الإعارة من أجل إكتساب مزيداً من الخبرات ، وشهدت الفترة الماضية عروضاً محلية وخارجية تلقاها ناصر ماهر أبرزها من بيراميدز الذي يرغب في الحصول على خدماته.

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ويتطلع الأهلي للإستفادة من ناصر ماهر بضم أحد لاعبي وتحديداً من بيراميدز حيث يرغب الأحمر في الحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مقابل ناصر ماهر ومبلغ مالي.

5_ محمود متولى 

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يرغب محمود متولى مدافع الاهلى فى استعادة موقعه بتشكيلة المارد الاحمر وسط مخاوف من الجهاز الفنى للفريق من تجدد إصابته خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي وتعرض للإصابة في ودية مصر للتأمين بشد فى العضلة الخلفية قبل أن يتعافى ويعود للمران الجماعى لذا سوف يتم تجهيزه بطريقة تدريجية حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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