شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التجميد .. أبو جبل من بديل الشناوي للخروج من حسابات أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك من حسابات شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة فى القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة ، وذلك نظرا لعدم مشاركته مع الزمالك فى المباريات و تواجده على دكة البدلاء فى ظل إعتماد المدير الفنى للزمالك كارتيرون على الثنائي محمد عواد ومحمود جنش في الآونة الأخيرة.

ووضع شوقي غريب محمد الشناوي علي رأس المرشحين لشغل منصب حراسة المرمي في أولمبياد طوكيو، لكن تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا وتزامنه مع البطولة يهدد تواجده ووضع غريب أبو جبل بديلا للشناوي لكن عدم مشاركة حارس الزمالك في المباريات أدي لاستبعاده نهائيا من حسابات المنتخب الأوليمبي.

من ناحية أخري، بدأ محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تكثيف البحث عن عرض خارجى للرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل تهميشه من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، والاعتماد بشكل أساسى فى الوقت الحالى على محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

ويفضل أبو جبل الرحيل عن الزمالك عقب نهاية الموسم لعدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، وبعدما أصبح بمثابة الحارس الثالث فى ترتيب الحراس وفقًا لرؤية المدير الفنى.

ووضع محمد أبو جبل الاحتراف الخارجى هدفه الأول فى المرحلة المقبلة، حيث يكثف الحارس مجهوداته فى البحث عن عرض خارجى مميز يضمن له المشاركة فى المرحلة المقبلة، خاصة وإن أبو جبل يرغب بشدة فى التواجد مع منتخب مصر.

وتلقى أبو جبل بعض العروض من أندية محلية إلا إنه فضل عدم البت فى تلك العروض والبحث عن عرض خارجى لخوض تجربة الاحتراف، وفى حالة عدم التمكن من ايجاد هذا العرض سيدرس الحارس العروض المحلية التى تلقاها.

وكشف مصدر مقرب من الحارس، إن أبو جبل مازال يأمل فى تغيير خريطة حراس المرمى فى الزمالك وأن يعود الحارس الأساسى للفريق من جديد، خاصة وإنه يبذل قصارى جهده فى التدريبات.