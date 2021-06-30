شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عتاب بين عبد الحميد بسيونى ونجوم الطلائع قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر الاحد المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت جلسة بسيونى مع نجوم الطلائع عتاب شديد لهم على الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة.

بسيونى رفض فكرة التفريط فى نقاط مجدداً ببطولة الدوري خلال الامتار الاخيرة للمسابقة مشدداً على أن غياب التركيز والاستهتار وإهدار الفرص السهلة تسبب فى خسارة مباراة سهلة وسط منافسة محتدمة من كل الفرق على انهاء الموسم فى مركز متميز.

وطالب بسيونى لاعبيه خلال الاجتماع بضرورة حصد نقاط المقاولون العرب المقبلة بالدوري بغية استعادة الانتصارات ومواصلة حصد النقاط للحصول على تأشيرة اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الدور ، ويرغب بسيونى فى وضع الطلائع فى إحداث نقلة كبرى للفريق بعدما كانت نتائجه متراجعة فى الدور الأول قبل أن تحدث الانتفاضة فى الأسابيع الاخيرة.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، على دراسة فريق المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.