أزمة في الترجي التونسي بعد انتهاء عقود 10 لاعبين

باتت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، في أزمة بعد انتهاء عقود 10 لاعبين بالفريق، اليوم الأربعاء، وعدم التجديد لهم حتى الآن، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي 2021.

وتضم قائمة اللاعبين اللذين تنتهي عقودهم كل من: الحارس معز بن شريفية – وسيم القروي – خليل شمام – محمد أمين بن حميدة – سامح الدربالي- حسين الربيع- محمد أمين المسكيني- ماهر بالصغير – ياسين الخنيسي – وليام توڨي.

وأصبحت إدارة الترجي التونسي مطالبة بحسم موقفها من اللاعبين السابقين وبدء الميركاتو الصيفي 2021 مبكرًا والتعاقد مع اللاعبين في وقت قياسي، إذ أن القائمة الافريقية تغلق يوم 15 أغسطس المُقبل، حسبما ورد بصحيفة تونس الرقمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يحق لأي فريق التعاقد مع أكثر من 8 لاعبين على مدار الموسم، وفقًا للوائح والقوانين التي أقرتها الجامعة المغربية، الأمر الذي وضع الترجي في ورطة كبيرة.

ونجح الترجي بالتتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، لكنه خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف دون رد، بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي.