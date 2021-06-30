رسميًا.. ليستر سيتي يعلن ضم هداف سالزبورج متفوقًا على ليفربول

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع المهاجم الدولي الزامبي باتسون داكا، قادمًا من ريد بول سالزبورج، الذي كان هدفًا لليفربول على مدار الأشهر الماضية.

ووقع الزامبي الدولي صاحب الـ 22 عامًا على عقود انتقاله إلى ليستر سيتي في صفقة مدتها 5 سنوات اعتبارًا من 1 يوليو ليستمر في ملعب “كينج باور” حتى يونيو 2026.

وحصل اللاعب على تصريح العمل في إنجلترا، وبات جاهزًا لبدء مسيرته الرسمية مع ليستر سيتي، بداية من 1 يوليو.

ومن جانبه علق داكا على انضمامه إلى ليستر سيتي في حوار مع موقع ناديه الجديد: ” أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا النادي التاريخي الرائع، لقد كان حلمي وسعيد للغاية وأتطلع لما هو قادم”.

وأتم حديثه: “دائما وانا اتابع ليستر سيتي منذ فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي، أشعر أنه المكان المثالي بالنسبة لي، لأنه فريق يقاتل من أجل الألقاب، أعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، لكني أشعر بأنني مستعد لهذا التحدي الجديد”.

وتألق اللاعب بصفوف نادي ريد بول سالزبورج وسجل 61 هدفًا في آخر 87 مباراة خاضها مع بطل النمسا، كما ساهمت أهداف داكا في تتويج الفريق النمساوي، بأربع مرات متتالية ببطولة الدوري.

وسجل المهاجم الزامبي 68 هدفًا في 125 مباراة مع فريق ريد بول سالزبورج، كما سجل 27 هدفًا في 28 مباراة وأنهى الموسم كأفضل هداف ببطولة الدوري النمساوي بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب بالدوري.