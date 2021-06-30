صفقات ريال مدريد | شارة القيادة مفتاح بقاء فاران في سانتياجو برنابيو

زعمت تقارير صحفية كثيرة، بأن مدافع ريال مدريد، رافاييل فاران، اقترب من الرحيل عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2021، إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، نظرًا لرغبته في مساواته ماليًا بزميله النمساوي الجديد ديفيد ألابا، ورفض الإدارة لهذا الطلب.

وينتهي عقد فاران رفقة ناديه ريال مدريد في يونيو 2022، وسط توقف المفاوضات منذ عام تقريبًا، بل قام وكلاء المدافع الفرنسي بطلب زيادة في راتبه الأمر الذي لا يستطيع الريال تحمله في ظل الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، فإن مدافع الريال لا يفكر في الرحيل عن الفريق، بل يريد تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل، وإكمال مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وقال الموقع الإسباني :” أن مدافع ريال مدريد رافاييل فاران يرغب في البقاء داخل النادي الملكي، كما يفكر في حمل شارة قيادة الفريق ، خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد رحيل سيرجيو راموس، واقتراب نهاية مسيرة كريم بنزيما ومارسيلو ولوكا مودريتش”.

وأضاف الموقع الإسباني :” أن الدولي الفرنسي، يرى أنه لن يجد أفضل من ريال مدريد لاستكمال مسيرته الناجحة معه، التي حقق خلالها كل شيء، وأصبح واحدًا من أهم قلوب الدفاع في العالم”.

وإختتم الموقع الإسباني:” إن في القريب العاجل سيعقد اجتماع، بين ممثلي فاران ومسؤولي ريال مدريد، للاتفاق على تفاصيل تجديد العقد”.