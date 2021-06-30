صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يطلب ضمه مهاجم ايفرتون في الميركاتو الصيفي 2021

قدم مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي، طلبًا إلا إدارة النادي الملكي، من أجل التعاقد مع أحد نجومه السابقين في نادي ايفرتون، لتدعيم خط هجوم الميرنجي في الميركاتو الصيفي 2021.

ورحل انشلوتي عن تدريب ايفرتون بعد موسم متوسط الأداء حصل خلاله الفريق على المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز السابع.

ووجه كارلو انشيلوتي أنظاره نحو نادي إيفرتون من أجل إبرام صفقات صيفية هجومية في ظل صعوبة التعاقد مع الهدفين الرئيسيين لنادي الملكي، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها ريال مدريد.

ويرى انشيلوتي أن لاعب إيفرتون ريتشارليسون سيمثل إضافة قوية لخط هجوم ريال مدريد في ظل قدرته على اللعب في مركز الجناحين، و رأس الحربة، وهو ما يحتاجه الميرنجي في ظل ندرة الخيارات المتاحة.

التعاقد مع ريتشارليسون لن يكون بالمهمة السهلة إطلاقًا بعدما جدد اللاعب البرازيلي عقده مع نادي إيفرتون الموسم الماضي حتى عام 2025، وهو ما يجعل النادي الإنجليزي في موقف قوة.

إيفرتون لن يفكر في بيع جناحه البرازيلي صاحب الـ24 عامًا إلا في حال وصول عرض يتخطى حاجز الـ60 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2021، وهذا العرض يصعب على إدارة ريال مدريد تلبيته، في ظل الأزمة المالية التي ضربت العالم بسبب جائحة كورونا.

وسيحاول الميرنجي إدخال أي من لاعبيه في الصفقة من أجل تخفيض المقابل المادي المطلوب من إيفرتون للموافقة على رحيل ريتشارليسون، ويأتي على رأس المعرضين من قبل المدرب أنشيلوتي اللاعب ماريانو دياز.