صفقات الزمالك | فتح خط المفاوضات مع الرجاء المغربي لإعارة حميد أحداد

استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على فتح خط المفاوضات مع نظيرتها الرجاء المغربي، من أجل إعادة إعارة مهاجم الفريق حميد أحداد، مرة أخرى خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وخرج حميد أحداد إلى الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء، خلال الميركاتو الصيفي 2019، لكنه عاد مرة أخرى مع بداية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة الأخيرة واستبعاده من قائمة الزمالك في أخر 3 مباريات بعد التوقف الدولي.

وأكد كارتيرون رغبته في عدم استمرار اللاعب بالفريق، خاصة في ظل تراجع مستواه ورغبته في تدعيم صفوف الأبيض بلاعب أجنبي أخر على حسابه، وطالب الإدارة بالبحث عن عرض له.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم المغربي، في صيف 2018 قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي، لمدة 4 سنوات مقابل مليون و600 ألف دولار.