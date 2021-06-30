جونياس يُجبر موسيماني على تعديل طريقة لعب الاهلي أمام بيراميدز

استقر المدير الفني لفريق الاهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تعديل طريقة لعب الفريق أمام بيراميدز بالدوري؛ وذلك بعد رحيل الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وتعيين اليوناني تاكيس جونياس بدلًا منه.

ويستعد الاهلي لمواجهة بيراميدز، والتي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس المُقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد جونياس في طريقة لعبه على أسلوب البناء من الخلف والتدرج بالكرة بداية من حارس المرمى حتى وصولها إلى المهاجم، وظهر ذلك خلال الموسم ونصف الذي قضاه مع وادي دجلة قبل أن يرحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي الموسم الماضي.

وأوقف موسيماني مران الاهلي بالأمس أكثر من مرة، لتوجيه تعليمات للاعبين وضرورة إفساد هجمات الخصمات وعدم ترك الفرصة للاستحواذ على الكرة.

وعقد المدرب الجنوب إفريقي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين على هامش المران، الذي أقيم على ملعب التتش، كما حرص على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز.

ولم يحقق موسيماني الفوز على بيراميدز حتى الآن، إذ سبق وتقابلا في مباراتين الأولى الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي وشهدت طرد عمرو السولية وأهدر محمد مجدي أفشه ضربة جزاء في الشوط الثاني، والمواجهة الثانية في الدور الأول هذا الموسم وانتهت بالتعادل السلبي أيضًا.