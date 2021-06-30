الميركاتو الصيفي 2021 | تقارير توضح حقيقة تفاوض باريس والسيتي لضم ميسي

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، حقيقة رغبة ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد أزمته مع نادي برشلونة.

وحاول ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي بعد نشوب أزمة مع رئيس النادي السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، لكن الأمر انتهى باستقالة رئيس النادي واستمرار ميسي مع الفريق.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة اليوم بشكل رسمي، مع عدم التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره مع النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفتح المجال أمام وجود شائعات برغبة عدد من الأندية لضمه.

وكشفت تقارير إسبانية، الحقيقة الكاملة في رغبة ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في التعاقد مع ميسي، إذ أكدت التقارير أن الناديين لم يدخلا في مفاوضات من الأساس مع قائد البرسا في الميركاتو الصيفي 2021، والسبب ان والد أسطورة الكرة الأرجنتيني، قد أبلغهما بأن ميسي سيستمر مع ناديه برشلونة، ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير الإسبانية، أن علاقة ميسي القوية مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المتواجد في باريس سان جيرمان، و بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لم تتأثر بقرار استمرار ميسي في اللعب داخل صفوف البلوجرانا.

وسيقوم ليونيل ميسي بتجديد عقده مع نادي برشلونة لمدة موسمين إضافيين حتى عام 2023، ولكنه ينتظر نهاية بطولة كوبا أمريكا من أجل الإعلان رسميًا عن ذلك، حسبما تشير التقارير .