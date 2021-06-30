صفقات الاهلي | مدرب منتخب المغرب يطالب سفيان رحيمي بالاحتراف في فرنسا

طالب المدير الفني لمنتخب المغرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، جناح فريق الرجاء البيضاوي المغربي سفيان رحيمي، الانتقال إلى الدوري الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط سفيان رحيمي بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبدء المفاوضات حينما تواجدت بعثة الرجاء في القاهرة لمواجهة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وواصل وحيد خاليلوزيتش، متابعة مباريات الدوري الاحترافي المغربي، بإهتمام كبير، من أجل إتاحة الفرصة لكل لاعب محلي، بإمكانه التألق بعرين أسود الأطلس، خلال مباراتي المنتخب أمام السودان وغينيا، في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، حسبما ورد بجريدة المنتخب المغربية.

وأكدت الصحيفة أن المدرب البوسني يأمل احتراف سفيان رحيمي بالبطولة الفرنسية، من أجل تطوير مؤهلاته الفنية والبدنية، إذ يعتبره أفضل لاعب في المنافسة المحلية في الوقت الحالي، كما أنه أبدى إعجابه كثيرًا باللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحيد خاليلوزيتش خلال تدريب المنتخب المغربي يتعامل مع اللاعب بشكل خاص، ويحاول توجيهه لأنه يرى بأنه قادر على التألق في الإحتراف الأوروبي، وعندما يشاهد مبارياته مع الرجاء دائما ما يشيد به.

وكانت تقارير مغربية أفادت بأن المدرب البوسني، نصح اللاعب بالابتعاد عن فكرة الإنتقال للدوري المصري وتحديدًا إلى الأهلي المصري، وطالبه بالتريث قبل تحديد وجهته المُقبلة، خصوصًا في ظل وصوله عروض أوروبية لكنها ضعيفة ماديًا مقارنة بعرض القلعة الحمراء.

وكان خاليلوزيتش رفض استدعاء بدر بانون مدافع الأهلي، لقائمة أسود الأطلسي خلال التوقف الدولي الأخير لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن المنافسة قوية على مركزه.