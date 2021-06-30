شيفتشنكو يكشف سلاح اوكرانيا لتخطي انجلترا في ربع نهائي يورو 2020

أكد مدرب اوكرانيا أندريه شفشينكو، أن فريقه لن يشعر بالخوف من فوز انجلترا 2-صفر على ألمانيا في ستاد ويمبلي، ببطولة أمم أوروبا يورو 2020، بل يمتلكوا الدوافع لتحقيق مفاجأة في الدور ثمن النهائي المرتقب.

َواستطاع المنتخب الاوكراني في الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالفوز 2-1 على السويد، بعد وقت إضافي يوم الثلاثاء، بفضل هدف أرتيم دوفبيك في الثانية الأخيرة، بعدما أطاحت إنجلترا بألمانيا، بهدفين في الشوط الثاني من رحيم سترلينج وهاري كين.

وقال مدرب اوكرانيا شيفتشنكو في المؤتمر الصحفي :” نعم، إنجلترا فريق رائع ولديه لاعبين بدلاء رائعين وجهازا تدريبيا مميزا، ونحن ندرك مدى صعوبة المباراة”.

وأضاف مدرب اوكرانيا : “في الحقيقة، تابعت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، لكن لم أشاهد مواجهة ألمانيا لأننا كنا نستعد للعب ضد السويد، أعلم أن من الصعب جدا التسجيل أمامها لكن نقاط قوتها لا يجب أن تخيفنا”.

وتابع :”الأمر هذا يجب أن يمنحنا الدوافع إلى تغير المتوقع، لأن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما هو الحال في الحياة، وسنلعب بقلوبنا حتى نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا حتى بشكل أكبر”.

ولم تستقبل إنجلترا أي هدف في البطولة، حيث فازت على كرواتيا وجمهورية التشيك 1-صفر في دور المجموعات، كما تعادلت دون أهداف مع إسكتلندا.

ومن جانبه أشاد أولكسندر زينتشينكو، صاحب الهدف الاول للمنتخب الاوكراني، أمام السويد، بزميله في مانشستر سيتي سترلينج الذي سجل ثلاثة من أربعة أهداف لإنجلترا في بطولة أوروبا 2020.

وقال زينشينكو: “رحيم لاعب متميز، ويعد من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في العالم، وفي الوقت الحالي هو يصنع كل الفارق مع إنجلترا”.

وانهي حديثه: “سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالة دفاعية لإيقافه، لكن سيكون ذلك صعبا لأنه يعيش حالة تألق”.