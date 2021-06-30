الميركاتو الصيفي 2021 | باريس سان جيرمان يشعل صفقة راموس بشرط مثير

لايزال القائد الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق يبحث عن وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وغادر سيرجيو راموس ريال مدريد بشكل رسمي بنهاية عقده الذي انتهى الموسم الماضي، حيث فشل الطرفان في الاتفاق حول تجديد العقد للاستمرار مع الفريق.

راموس ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن راموس لم يتوصل لأي اتفاق مع سان جيرمان حتى الآن، مؤكدة أن كل التقارير المتداولة مجرد شائعات، كانت بمثابة خطة للضغط على ريال مدريد من أجل تمديد عقد القائد الإسباني مع الملكي.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن الصحيفة الفرنسية كشفت، عرض الفريق الباريسي المقدم لراموس، ويتمثل في عقد لمدة عام واحدة وليس عامين كما يرغب راموس.

قائد المرينجي السابق يريد عقد لمدة عامين، وهو الأمر الذي أبعده عن قلعة سانتياجو برنابيو بعدما أصر على موقفه لهذا ربما يكون عائقًا في مفاوضات مع النادي الفرنسي.

وفكرة سان جيرمان هي تقديم عرضًا لمدة عام واحد مع إضافة بند يمنح راموس إمكانية تمديده لعام آخر، ولكن بدون مكافأة مالية، في الوقت التي أكدت فيه عدة تقاير ان راموس قد طلب من الإدارة الفرنسية الحصول على قيمة 20 مليون يورو كمكافأة.

والجدير بالذكر أن، باريس سان جيرمان هو الخيار الأول حتى الآن بالنسبة لراموس بسبب العرض المالي المقدم من النادي الفرنسي، والذي لم يتلقاه راموس من أي نادي آخر بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد.