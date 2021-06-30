النصر السعودي يفتح ملف التجديد مع حمدالله

قررت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، فتح ملف تجديد عقد مهاجم الفريق عبدالرازق حمد الله، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتمديد عقده مع العالمي قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المُقبل.

ويدخل المهاجم المغربي في يناير المقبل، التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، في حين ينتهي عقده في يونيو 2022، بعد أن تعاقد معه النادي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب على رأسها اتحاد جده وأندية من الدوري القطري رغم تراجع مستواه التهديفي الموسم الأخير، إلا أن الإدارة الصفراء تفضل بقاء اللاعب والاحتفاظ به في صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب مستمرٌّ مع النصر في الموسم المقبل، كونه من الأسماء المهمة في خارطة الفريق مع زملائه الذين سيمثلون الأصفر العاصمي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأخبار التي ربطت خروج حمد الله من النصر خلال الميركاتو الصيفي 2021 الجاري غير صحيحة، ولا تمتُّ للواقع بصلة، حيث سيتقدم المغربي قائمة النصر المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الجديد.

كما شددت على أن عبد الرزاق حمد الله لاعب مهم لدى المدير الفني للنصر البرازيلي مانو مينيزيس، ويعول عليه كثيرًا في خطته.