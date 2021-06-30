بين ثقة الإدارة وتخوف الجماهير.. اليوم انتهاء عقد ميسي مع برشلونة

ينتهي عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة ناديه برشلونة، بشكل رسمي اليوم الأربعاء، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وتسبب هذا الملف في حالة قلق كبيرة للإدارة والجماهير الكتالونية، التي تُمني النفس بعدم رحيل البرغوث الأرجنتيني، الذي ما زال لديه الكثير لتقديمه في كامب نو.

ويتواجد ليونيل ميسي حاليًا رفقة منتخب بلاده الأرجنتين لخوض فاعليات كوبا أمريكا بالبرازيل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن اليوم، سيتوقف ليونيل ميسي عن كونه لاعب كرة قدم رسميًا، لنادي برشلونة، إذ جاء أخر تجديد قام به أيقونة البرسا مع النادي الكتالوني، في الـ25 نوفمبر2017، حتى 30 يونيو 2021.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن هناك إلتزام بين الطرفين على تمديد التعاقد، لمدة موسمين، ومن ثم سينتقل ميسي لأحد أندية الدوري الأمريكي، وسيعمل سفيراً لبرشلونة في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الإسبانية:” لاتوجد مخاوف، داخل كامب نو، حيث يعلم الجميع هناك تمسك ميسي، بالاستمرار داخل أسوار النادي الكتالوني.

وقد صرح خوان لابورتا مؤخرًا حول مستقبل ميسي مع برشلونة قائلًا :”سيساعدنا في نواح كثيرة إذا قال لنا ميسي نعم على التجديد، فموافقة نقطة هامة من ضمن الملفات التي يجب أن نقوم بها في الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط اسم ميسي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر سيتي وكذلك باريس سان جيرمان، إلا أن تلك الأنباء قد انقطعت مؤخرًا، وهو ما يعطي بصيصًا من الأمل لبرشلونة.