صفقات الزمالك | كارتيرون يحدد طلباته للموسم الجديد

تواصل المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون، مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب وعضو اللجنة حسين السيد، والمستشار الفني للقلعة البيضاء فاروق جعفر، لتحديد طلباته، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد المدرب الفرنسي رغبته في عدم تغيير قوام الفريق الحالي وتمسكه بأغلب اللاعبين، وإدخال 5 عناصر فقط جديدة على الزمالك من أجل الحفاظ على هوية وشكل الفريق للتحضير للموسم الجديد.

وجاءت طلبات كارتيرون في المراكز التي يحتاج دعمها على النحو التالي..

الخط الدفاعي

طلب كارتيرون التعاقد مع مدافع على مستوى جيد، يفيد الفريق خلال الموسم المُقبل بجوار الثلاثي محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، والاستغناء عن المدافع محمد عبد السلام في ظل عدم قناعته بمستوى اللاعب.

وأبدى مدرب الزمالك رغبته في الاستغناء عن الظهير الأيمن للفريق حمزه المثلوثي خلال الصيف، والبحث عن لاعب يفيد الفريق في هذا المركز مع تمسكه بحازم إمام، ولا يمانع في رحيل الظهير الشاب أحمد عيد.

خط الوسط

شدد كارتيرون على ضرورة البحث عن لاعب وسط هجومي بقدرات عالية، ويجيد اللعب أيضًا في مركز صانع الألعاب، وقادر على تعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، خاصة وأن الفريق يعاني في هذا المركز منذ غياب ساسي.

كما تمسك بالتعاقد مع لاعب وسط دفاعي، يكون بديلًا للدولي طارق حامد الذي شارك في أغلب مباريات الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني دفاعيًا في ظل غيابه، ويكون اللاعب على مستوى عالي.

المهاجم

وحسم كارتيرون موقفه في مركز المهاجم الصريح، وأبدى رغبته في الاستغناء عن الدولي المغربي حميد أحداد في سبيل التعاقد مع مهاجم يضيف للفريق، كما تمسك بالتونسي سيف الدين الجزيري وطالب الإدارة بتفعيل بند الشراء من المقاولون العرب.