صفقات الهلال | جارديم يصل الرياض لحسم ملف التعاقدات

تسقبل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الجهاز الفني الجديد للزعيم بقيادة البرتغالي ليناردو جارديم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل بدء فترة الإعداد الخاصة بالفريق والتي ستنطلق الإثنين المقبل.

وسيقدم المدير التنفيذي للزعيم فهد المفرج، ملفًا كاملًا للمدرب والإدارة، خلال الاجتماع الذي يتم عقده بين المدرب والإدارة، لشرح كافة تفاصيل برنامج الإعداد للموسم الجديد، والتعرف على على مرافق النادي والإمكانيات المتاحة، ثم عقد اجتماعًا مصغرًا مع اللاعبين يوم التجمع قبل انطلاق التدريبات، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

وينتظر مسئولو نادي الهلال ما سيقرره جارديم، نحو مستقبل المحترفين الأجانب ومن سيتم تغييره ومن سيستمر بالإضافة إلى موقف المُعارين وأيضًا اللاعبين الشباب، خلال الاجتماع لبدء الميركاتو الصيفي 2021 للزعيم.

ويمتلك الهلال 7 محترفين أجانب هم : الكوري جانغ هيون والكولمبي جوستافو كويلار والايطالي سيباستيان جيوفينكو والارجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندري كاريليو والفرنسي بافيتمبي جوميز ومعهم المالي موسى ماريجا الذي تعاقدت معه الإدارة مؤخرًا.

وتضم قائمة المصعدين من فئة الشباب كل من: عبدالله البيشي «حارس»، أحمد آل جبيع «حارس»، ‏ناصر السبيعي «ظهير أيمن»، ‏نواف المفرج «ظهير أيسر»، ‏نواف العريفي «ظهير أيسر»، عبدالرحمن الدخيل «محور»، عبدالله القباني «وسط مهاجم»، سعد الناصر «وسط مهاجم»، تركي المطيري «مهاجم».

فيما تضم قائمة المنتهية إعاراتهم كل من: محمد الناصر «مدافع، البكيرية»، محمد الكنيدري «ظهير أيسر، العدالة»، منصور البيشي «محور، الرائد»، نواف شراحيلي «محور متقدم، الدرعية»، ذعار العتيبي «مهاجم، أبها»، رياض الغامدي «مهاجم، نجران»، ومحمد الطفيل وعبدالرحمن الزهراني» في برنامج الابتعاث».