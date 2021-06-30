صفقات الاهلي | موسيماني يحدد مهاجمين الفريق في الموسم الجديد

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حدد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، طلباته في الخط الهجومي للفريق قبل انطلاق الميركاتو الصيفي 2021، وحسم موقف الرباعي الهجومي بالراحلين والمستمرين بالقلعة الحمراء.
وتمسك موسيماني بمهاجم الفريق محمد شريف، معه الموسم المُقبل رافضًا التفريط في اللاعب، خاصة في ظل تألقه مؤخرًا وتسجيله 5 أهداف في بطولة دوري أبطال افريقيا، و9 أهداف في بطولة الدوري المصري.
واعتبر المدرب الجنوب إفريقي مهاجم الفريق الشاب صلاح محسن، ثاني أوراقه الهجومية، ويرى أن اللاعب مستقبل الاهلي خلال الفترة المُقبلة، وسيحصل على فرصة أكبر للمشاركة.
واستقر موسيماني على رحيل الثنائي مروان محسن ووالتر بواليا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل عدم حاجته إلى أحدهما بسبب تراجع مستواهما وعدم الاعتماد عليهما، كما خرج الثنائي من حساباته، وطلب البحث عن عروض لهما.
وطلب مدرب الاهلي عدم تجديد إعارة مهاجم الفريق والمُعار لسيراميكا كليوبترا أحمد ياسر ريان، وعودته إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد في ظل قناعته باللاعب الذي تألق في بطولة الدوري العام ويتصدر ترتيب الهدافين برصيد 14 هدف.
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