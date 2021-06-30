الامارات | الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعيد تشكيل 4 لجان قضائية وتحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعيد تشكيل 4 لجان قضائية وتحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها العادي الذي عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة ، إعادة تشكيل أربعة لجان قضائية وتحكيمية للموسم الرياضي 2021-2022 هي لجنة الانضباط برئاسة المستشار سعيد محمد الحوطي وحمدان رشود الزيودي نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كلا من عبد الله إبراهيم الحمادي وسلطان محمد الطويل وحسن محمد الشيباني ، في حين اعيد تشكيل لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط برئاسة الدكتور صالح راشد الحمراني وفيصل على الحداد الحازمي نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كلا من الدكتور إبراهيم الملا وعارف محمود ميرزا وعلي عبد الله مخلوف النقبي

وشكلت غرفة فض المنازعات برئاسة المستشار عيسى صالح الحوسني وعلي سلطان الحداد نائبا لرئيس اللجنة وعضوية حسين يسلم أحمد وحسن عبد الله مراد وخالد عبيد خادم وحمد إبراهيم ومحسن مصبح فرج وإسماعيل راشد إسماعيل وتم تشكيل لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وغرفة فض المنازعات برئاسة المستشار عبد الله حسن الطاهر والقاضي علي شامس المدحاني نائب لرئيس اللجنة وعضوية كلا من الدكتور أحمد سليمان وعبد العزيز إبراهيم الابلم وشهاب حمد بوشهاب.

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