شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يقرر الاعتزال الدولى بعد خروج المانيا من بطولة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النجم الألماني توني كروس اعتزال اللعب دوليا، بحسب تقرير صحفي، بعدما ودع مع منتخب الماكينات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" من دور الـ16، بالهزيمة على يد إنجلترا (2-0) أمس الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كروس (31 عامًا) قرر اعتزال اللعب الدولي، للتركيز على مسيرته مع ريال مدريد، وبالتالي، لن يكون كروس ضمن خيارات المدرب الجديد لألمانيا، هانز فليك، في مونديال قطر 2022.

واكتفى نجم بايرن ميونخ السابق بمسيرته الدولية الناجحة مع منتخب بلاده، التي شهدت تتويجه بلقب مونديال 2014، وخاض كروس أول مباراة دولية مع المانشافت، يوم 3 مارس 2010، وكانت ضد الأرجنتين.

ونجحت ألمانيا في احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة الصعبة، في يورو 2020، لكنها فشلت في تجاوز دور الـ16، بعد صدام قوي مع إنجلترا على أرضها.