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تعرف على مواجهات ومواعيد ربع نهائي أمم أوروبا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكمل المنتخب الأوكراني عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بكرة القدم بفوزه على نظيره السويدي بنتيجة 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهد الدور ثمن النهائي مفاجآت غير متوقعة، بخروج هولندا على يد التشيك (2-0)، وإقصاء بطلة العالم فرنسا أمام سويسرا (بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 3-3).

وفي دور الـ16 أيضا، تغلبت الدنمارك على ويلز (4-0)، وإيطاليا على النمسا (2-1)، كما أقصت بلجيكا بطل النسخة الماضية البرتغال (1-0)، وفازت إسبانيا على كرواتيا (5-3 بعد التمديد عقب نهاية الوقت الأصلي 3-3)، وخرجت ألمانيا على يد إنجلترا (2-0).

جدول مباريات ربع نهائي "يورو 2020" (المواعيد بتوقيت موسكو ومكة المكرمة):

- سويسرا تواجه إسبانيا على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر).

- بلجيكا تواجه إيطاليا على ملعب ميونخ (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 9).

- التشيك تواجه الدنمارك على ملعب باكو الأولمبي (السبت 3 يوليو في تمام الساعة 6).

- أوكرانيا تواجه إنجلترا على ملعب "الأولمبيكو" في روما (السبت 3 يوليو في تمام الساعة 9).

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب ، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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