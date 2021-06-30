شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم جوتا وبرونو.. 5 نجوم خيّبوا آمال البرتغال في «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرجت البرتغال حاملة اللقب من بطولة أوروبا 2020 بعد هزيمة أمام بلجيكا في دور الـ 16، كان هدف ثورجان هازارد الرائع قبل نهاية الشوط الأول كافياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلعبون ضد إيطاليا.

وصفت البرتغال بأنها واحدة من المترشحين للبطولة، حيث كافحت، بتشكيلتها المرصعة بالنجوم، إلى حد كبير للتأهل إلى بطولة أوروبا 2020، وجاء فوزها الوحيد في أربع مباريات في البطولة ضد المجر تمامًا كما حدث في عام 2016، نجحت البرتغال في الوصول إلى الأدوار الإقصائية كواحدة من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في بطولة أوروبا 2020، ولكن هذه المرة تم إنهاء مشوارها من قبل منتخب بلجيكا الممتاز الذي أبقى حامل اللقب في مأزق.

بصرف النظر عن عدد قليل من اللاعبين، كان أداء معظم نجوم البرتغال أقل بكثير من المستويات المتوقعة، دعونا نلقي نظرة على 5 نجوم برتغاليون فشلوا في يورو 2020

5- دانيلو بيريرا:

قد لا يكون دانيلو بيريرا هو الاسم الأكبر في تشكيلة البرتغال، لكنه كان ترسًا حيويًا في خط الوسط البرتغالي قبل بطولة اليورو، كان من المتوقع أن يكون لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يلعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان، شخصية قوية في خط الوسط، ويفكك هجمات الخصم ويحمي خط الدفاع.

ومع ذلك، فقد تأثر بيريرا إلى حد كبير في البطولة، حيث كان أسوأ أداء له أمام ألمانيا. تفوق خط وسط المانشافت تمامًا على نظرائهم البرتغاليين، حيث منح توني كروس وتوماس مولر الوقت والمساحة لشن الهجمات بسبب أدائه غير المرضي تم استبعاد بيريرا من التشكيلة الأساسية للبرتغال في المباريات اللاحقة، مع تفضيل فرناندو سانتوس جواو باولينيو بدلاً منه.

4- روبن دياس:

كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز صادمًا في موسمه في يورو 2020، وكان من المتوقع أن يزدهر دياس مع منتخب البرتغال بصحبة بيبي في الدفاع طوال البطولة، لكن مع استقبال منتخب بلاده سبعة أهداف في أربع مباريات فقط، فمن المؤكد أن دياس كان سيئًا للغاية، حتى أنه سجل الهدف في مرماه في ليلة خسارة البرتغال برباعية مقابل هدفين أمام ألمانيا، بالإضافة إلى ذلك، في المباراة أمام بلجيكا، لم يُقدم مستوى جيد وكان أحد أسباب خسارة حامل اللقب وخروجه مُبكرًا من المُنافسات.

3- برناردو سيلفا:

حان الوقت ليتألق البرتغالي برناردو سيلفا في يورو 2020 بعد موسم محلي آخر قوي مع مانشستر سيتي، ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي تولى قيادة الجيل الجديد من المواهب البرتغالية، فشل في إحداث تأثير في البطولة.

تم استبداله في كل مباراة، مع اعتماد فرناندو سانتوس على لاعبين آخرين، على الرغم من أنه حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة في النسخة الافتتاحية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلا أن سلفا فشل في تقديم المستوى المعتاد منه خلال مُنافسات بطولة يورو 2020.

2- ديوجو جوتا:

كان ديوجو جوتا مصدر إلهام لليفربول في موسم 2020-21، بعد وصوله من ولفرهامبتون واندررز، تجاوز جوتا التوقعات في ليفربول، لقد سجل أهدافًا رائعة وحاسمة، وأثارت طريقة لعبه الشاملة إعجاب مدرب ليفربول يورجن كلوب كثيرًا لدرجة أن ساديو ماني كان لا بد من استبعاده من التشكيلة الأساسية ليتيح الفرصة أمام جوتا. ومع ذلك، مع هدف وحيد فقط في يورو 2020، فشل جوتا فشلاً ذريعًا في الارتقاء إلى مستوى المعروف.

كما أهدر بعض الفرص السهلة في البطولة، والتي جعلت البرتغال تخرج من البطولة سريعًا علاوة على ذلك، كان من المتوقع الكثير من شراكته الهجومية مع رونالدو، لكن جوتا كافح لإيجاد أي نوع من التفاهم مع مواطنه الأكثر شهرة.

1- برونو فرنانديز:

كان نجم مانشستر يونايتد أكبر خسارة للبرتغال في يورو 2020، سجل برونو فرنانديز 18 هدفًا و 12 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 تحدث عن نفسه، لكنه لم يستطع نقل مستواه المحلي إلى اليورو، فشل فرنانديز في تسجيل أي هدف خلال البطولة واستطاع صناعة هدفاً واحدًا فقط في البطولة وتم استبعاده حتى من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، ريناتو سانشيز، الذي حل محل فرنانديز، كان من أفضل لاعبي البرتغال في البطولة وقدم الإضافة الحقيقية في وسط الملعب.