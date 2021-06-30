شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كارتيرون ولبيب لحسم التعاقد مع رأس الحربة الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، تدعيم صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بأربعة صفقات حتي يتثني للفريق المنافسة علي البطولة الافريقية المقبلة.

ووضع كارتيرون في أول اولياته ضرورة التعاقد مع رأس حربة افريقي، ليكون بديلاً لمصطفي محمد، الذي رحل للاحتراف في الدوري التركي، خصوصاً وان كارتيرون غير مقتنع بقدرات مروان حمدي، فضلاً عن احتياج اسامه فيصل، المزيد من الوقت لإكتساب الخبرات اللازمة ليكون رأس الحربة الأول لنادي الزمالك.

وينتظر ان يتم عقد جلسة بين كارتيرون، وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، عقب نهاية مباراة الفريق امام غزل المحلة، والمقررة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون لمباريات الدوري، والتي ستجري يوم الاثنين المقبل علي ارض ملعب ستاد القاهرة، لعرض عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك.