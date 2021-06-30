شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يدخل دائرة المرشحين لتدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
دخل رمضان السيد المدير الفني السابق لبتروجت والبلدية دائرة المرشحين لتولى تدريب أسوان خلفا لعلاء عبد العال الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الصعيدى .
رمضان السيد تولى في بداية الموسم قيادة بلدية المحلة بدورى القسم الثانى في مجموعة بحرى والإسكندرية ورحل لخلافات مع إدارة النادى قبل ان يتولى قيادة النجوم في مباراتين ويقرر بعدها الرحيل ويدرس عدة عروض لفرق بالقسم الثانى أبرزها الاوليمبى والترسانة في الموسم الجديد .
وتدرس إدارة أسوان التعاقد مع مدرب صاحب خبرات لإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط وهناك أكثر من اسم مرشح لتولىا لمهمة أبرزهم أسامة عرابى وربيع ياسين وأمير عزمى مجاهد .
رحل علاء عبد العال عن تدريب أسوان بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وادى دجلة برباعية مقابل هدف على ملعب أسوان.
من ناحية أخرى ،دخل محمود شبانة، مدافع فريق الكرة الأول بنادى أسوان، ضمن المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وضع مركز الدفاع ضمن المراكز التى تحتاج لتدعيم فى الموسم الكروى المقبل.
ودخل الزمالك فى مفاوضات مع نادى أسوان لتحديد مدى إمكانية التعاقد مع محمود شبانة الذى يقدم مستوى مميز مع أبناء الجنوب، وكشف مصدر مطلع إن أسوان أبدى ترحيبه بالموافقة على رحيل المدافع وانتقاله لصفوف الزمالك، شرط ضمان أسوان البقاء فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.