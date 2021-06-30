شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يدخل دائرة المرشحين لتدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل رمضان السيد المدير الفني السابق لبتروجت والبلدية دائرة المرشحين لتولى تدريب أسوان خلفا لعلاء عبد العال الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الصعيدى .

رمضان السيد تولى في بداية الموسم قيادة بلدية المحلة بدورى القسم الثانى في مجموعة بحرى والإسكندرية ورحل لخلافات مع إدارة النادى قبل ان يتولى قيادة النجوم في مباراتين ويقرر بعدها الرحيل ويدرس عدة عروض لفرق بالقسم الثانى أبرزها الاوليمبى والترسانة في الموسم الجديد .

وتدرس إدارة أسوان التعاقد مع مدرب صاحب خبرات لإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط وهناك أكثر من اسم مرشح لتولىا لمهمة أبرزهم أسامة عرابى وربيع ياسين وأمير عزمى مجاهد .

رحل علاء عبد العال عن تدريب أسوان بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وادى دجلة برباعية مقابل هدف على ملعب أسوان.