شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يفضل الزمالك على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل عمرو جمال لاعب طلائع الجيش الحالى الانضمام لصفوف نادي الزمالك فى الموسم الجديد على بيراميدز فى ظل رغبة الأبيض ضمه، فى صفقة انتقال حر، بعدما علم مسئولى النادى الأبيض إن اللاعب سيكون حراً فى الانتقال خلال الموسم المقبل.

وتلقى مسئولي نادي الزمالك عرضا لضم عمرو جمال، ليتم عرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذي أبدي ترحيبا بضم اللاعب في ظل تألقه الملفت مع نادي الطلائع بالموسم الحالي وظهوره بمستوي متميز.

وكشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى موقف عمرو جمال، مهاجم الفريق السابق وطلائع الجيش الحالي، بعد انتهاء عقده مع الطلائع نهاية الموسم الجارى، وعلى الرغم من إعلان أنه معار من الأهلي إلا أن البعض أكد خلال الساعات الماضية أنه لم يكن ضمن خماسى الأهلى المعارين، وبالتالى يصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم، وفقاً لتأكيدات مسئولى اتحاد الكرة، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للقلعة الحمراء.

وقال المصدر لليوم السابع، "بالفعل عمرو جمال ليس ضمن الخماسى المعار من صفوفنا، وبالتالى ليس لنا أى حق فى استعادته، ولكن اللاعب أكد لنا أنه يمنح الأهلى أولوية فى العودة إلى صفوفه، حال وجود رغبة بين مسئوليه لعودته، على أن يتم يُناقش باقى العروض حال عدم وجود رغبة داخل الأهلى فى عودته".

وارتبط اسم عمرو جمال بالانتقال لعدد من الأندية، سواء داخل مصر أو خارجها، أبرزها الزمالك وبيراميدز والوصل الإماراتي. وكشف ميدو حزين وكيل أعمال عمرو جمال فى وقت سابق عن آخر العروض التى تلقاها اللاعب بعد تألقه مؤخراً بالدورى العام قائلا، "عمرو جمال وقع موسمين مع فريق الطلائع فى بداية انضمامه للفريق، وهو الآن يقدم أفضل مواسمه ومن أحسن المهاجمين فى مصر، وإمكانياته وسنه وخبرته تؤهله للأفضل وجلسنا معه وهو يركز على إنهاء الدورى بعدد معين من الأهداف".

وأضاف وكيل أعماله، "عودة عمرو للأهلى لم تحسم، حتى الآن لم نتحدث مع الأهلى بشأنه، والوصل الإماراتى مهتم باللاعب منذ شهرين تقريبا، ولكن لا أفضل له الخروج من الدورى المصرى حتى لا تتكرر أخطاء خروجه فى وقت سابق".