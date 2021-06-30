شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يراقب الفائز من السنغال والسعودية لمواجهته بدور الـ4 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مسؤولو الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 مباراة منتخب السعودية أمام السنغال المقرر لها الخامسة مساء اليوم خاصة ان الفائز منهما سيواجه مصر في الدور قبل النهائي للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي ٧ يوليو المقبل.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على منتخب طاجكستان 3 / 0 ليتأهل إلى دور الأربعة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل ، و أحرز أهداف منتخب مصر كلاً من أحمد شريف و أحمد حواش و يوسف حسن في الدقائق 27 و 35 و 47.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة حيث تقام المباريات في الخامسة و الثامنة مساءًا بدلا من الرابعة والسابعة مساءًا.