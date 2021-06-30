شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم اليوناني تأكيس جونياس مع وادى دجلة قبل قيادة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وقاد جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة في ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لخوض لقاء الأهلي الذي يقام على ملعب الأهلي بالسلام يوم الخميس المقبل في إطار الدوري الممتاز.

والمدير الفني اليوناني من مواليد ٦ أكتوبر من عام 1961، وكان لاعبا مميزا في عدد من أندية اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وفي مهمته كمدرب تولى تدريب عدد كبير من الأندية اليونانية، وتولى من قبل مهمة تدريب نادي وادي دجلة المصري وقدم مستوى مميز معه.

ويضم جهاز المدير الفني تاكيس جونياس، 3 مساعدين أجانب ومعهم محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين.

وقبل قيادته بيراميدز نستعرض أرقام تأكيس جونياس في الدوري المصري في التقرير التالى..

قاد وادى دجلة فى 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر

فاز: 15 مباراة

تعادل: 15 مباراة

خسر: 24 مباراة

سجل لاعبوه: 67 هدفا

استقبل: 76 هدفا