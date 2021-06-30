شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات وكورونا .. شمس الأثقال والطائرة الشاطئية تغيب عن أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى غياب منتخبى رفع الأثقال والطائرة الشاطئية عن المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، و المقرر إقامتها يوليو المقبل ، بعد ايقاف منتخب الاثقال من جانب الاتحاد الدولى ، بينما تسبب فيروس كورونا فى حرمان لاعبى الشاطئية من المشاركة .

كورونا و الطائرة الشاطئية

قررت اللجنة المنظمة للتصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، استبعاد مصر من استكمال التصفيات فى ظل ثبوت حالة كورونا لدى الرجال، خاصة المدرب أحمد عبد الله، وفقا لما أعلنته اللجنة بعد إجراء مسحة جديدة والإعلان عن نتيجيتها قبل ساعات من نصف النهائى.

ونجح منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية فى التأهل إلى نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بالفوز على رواندا فى دور ربع النهائى بنتيجة 2/1 بالمباراة الذهبية ، إلا أنه تم حرمانهم من المشاركة فيها .

المنشطات ورفع الاثقال

تسببت المنشطات فى حرمان منتخب مصر لرفع الأثقال من المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، بعد أن أعلن الاتحاد الدولى حرمان مصر من المشاركة فى البطولات لمدة عامين ، مع غرامة 200 ألف دولار على الاتحاد المصرى للعبة ، بعد تخفيضها من 500 ألف دولار بسبب تعاطى عددٍ من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016، وثبوت ذلك بشكل إيجابى دون طعن من الجانب المصرى.