شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أشرف قاسم يحكى ذكريات الانسحاب أمام الموردة السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يحكى أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق واقعة اعتداء جماهير السودان على نادى الزمالك فى بطولة أفريقيا موسم 89 عندما ودع الزمالك البطولة أمام الموردة السودانى، حيث يؤكد أشرف قاسم أن تلك المباراة لها كواليس خاصة، حيث ودع الزمالك البطولة من دور الـ32 لأول مرة فى تاريخه.

وقال قاسم إن الزمالك حقق الفوز فى المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة 2 / 1 أحرزهما أجمال عبد الحميد ونبيل محمود، قبل أن يخوض المباراة الثانية بالسودان وانسحب قبل نهاية المباراة التى كان متأخرًا فيها بهدف سيودع على إثره البطولة، بسبب قرارات الحكم الذى قرر طرد إبراهيم يوسف واحتسب ضربة جزاء.

ويضيف قاسم: بعد اعتداء لاعبى الموردة وجمهورهم على نجوم الزمالك لم تستكمل المباراة، ليعتمد الاتحاد الأفريقى نتيجتها حين توقفت 1- 0 للموردة، قائلا "كانت مواجهة غريبة جدًا، فقد احتك إبراهيم يوسف بلاعب الموردة فى منتصف الملعب ليفاجأ بالبطاقة الحمراء فى وجهه، فاعترضنا جميعًا لتبدأ الاشتباكات بين الفريقين".

وأضاف أشرف قاسم روايته لكواليس تلك المباراة قائلاً "الجمهور السودانى شارك فى الاشتباكات وألقى الطوب والحجارة علينا، ثم احتك بنا الأمن وبجهازنا الفني، ليسارع بعض أفراد الجالية المصرية بإخراجنا من الملعب، كما احتك بنا الجمهور مرة أخرى حين صعدنا للحافلة فأمطرونا بالطوب والحجارة ليتحطم الزجاج بالكامل ولكن دون إصابات".