شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصارع سيراميكا على ضم مهاجم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناديى الاتحاد السكندرى وسيراميكا في مفاوضات جادة مع محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

وشارك محمد الشامى في ستة لقاءات فقط مع الفريق الأصفر منذ قدوم جلال بمعدل 82 دقيقة فقط ، ولم يحسم الشامى مصيره مع الفريق الاصفر حتى الان انتظاراً لنهاية مباريات الدوري أملا فى العودة للتشكيل الاساسى مرة أخرى لاسيما أن اللاعب يشارك بصفة مستمرة فى مباريات فريق الشباب حتى يكون جاهزاً بشكل فنى وبدنى .

لعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منهم لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبيه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

في شأن أخر، يغيب “محمد هاشم” قلب دفاع الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى،والمقرر لها 5 يوليو المقبل باستاد الإسماعيلية بسبب الإيقاف ، جاء ذلك ، بعد حصول اللاعب على الانذار الثالث فى لقاء سموحة بالجولة الماضية والذى انتهى بانتصار الفريق بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل فريق الإسماعيلى مع المنتخب الفلسطينى الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

المباراة شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين بالاسماعيلى إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أى من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.