شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام من رحلة الاهلى فى الايجيبشن ليج قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بيراميدز، مساء الخميس في قمة الجولة 27 للدوري والتى تشهد عودة المارد الاحمر للإيجيبشن ليج بعد طول غياب ، وتأهل الأهلى لنهائى دوري الابطال الافريقى أمام كايزر تشيفز والمقرر لها 17 يوليو المقبل بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

ونستعرض أهم أرقام الاهلى فى الايجيبشن ليج قبل استئناف مبارياته بالمسابقة..

1_غاب الاهلى عن بطولة الدوري طيلة 50 يوماً كاملة.

2_أخر مباراة لعبها الاهلى فى الدوري كانت أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى مايو الماضى.

3_لعب الأهلي 19 مباراة فقط بالدوري وله 7 مباريات مؤجلة بخلاف لقاء الخميس ضد بيراميدز، وحصد حامل اللقب 41 نقطة تضعه بالمركز الثالث بفارق 20 نقطة عن الزمالك المتصدر، الذي لعب مبارياته كاملة.

4_محمد شريف هو هداف الاهلى فى بطولة الدوري برصيد 9 أهداف.

5_التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى هو أكثر من صنع أهدافاً للمارد الاحمر هذا الموسم برصيد 5 تمريرات سحرية.

6_حصل الاهلى على ثلاثة ركلات جزاء فقط فى 19 مباراة خاضها بالدوري.

7_حصل لاعبو الاهلى على 26 كارت أصفر فى 19 مباراة فيما لم يتعرض أياً منهم للطرد.

10_سجل لاعبو الاهلى 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.