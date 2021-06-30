شكرا لقرائتكم خبر عن "أفيرى" أول الراحلين عن غزل المحلة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد على رحيل المهاجم الغانى فرانسيس أفيرى بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم ظهور اللاعب بشكل قوى خلال تدريبات الفريق وعدم المشاركة في المباريات.

وشارك الغانى فرانسيس أفيرى في ثلاث مباريات فقط مع غزل المحلة هذا الموسم، ولم ينجح في إحراز أهداف وجاء التعاقد معه قادما من تاونشيب البتسواني السابق وجورماهيا الكيني السابق لمدة 6 أشهر فقط .

ويسعى خالد عيد لتجهز لاعبى غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الزمالك وحصد النقاط للتمكن من التواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى أمس بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى يوم 5 يوليو القادم .