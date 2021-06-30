شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وفتح الجونة قبل فترة باب المفاوضات مع الزمالك لتمديد إعارة عمر السعيد أو شرائه نهائيا بنهاية الموسم الجارى، وهى نفسها نهاية فترة الإعارة للاعب الذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الساحلى.

وانتقل عمر السعيد إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شاراك فى 12 مباراة تمكن من إحراز 6 أهداف.

وتواصل مسئولو فريق الجونة مع اللاعب عمر السعيد لمعرفة موقفه من استكمال مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والتى رحب بيها وطالبهم بالتفاوض مع مسئولى الزمالك.