شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة النادى ضرورة تدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمدافع سوبر، وذلك فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه خط دفاع الزمالك فى الموسم الحالي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن المدير الفني طلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق الذي يطالب إدارة النادي بالموافقة علي احترفه فى أحد الدوريات الخليجية بعدما تلقي عرضا مغريا خلال الأيام الماضية.

وأكد كارتيرون أن الفريق يحتاج لمدافع سوبر حتي حال بقاء علاء للموسم المقبل، لأن الفريق مقبل على عدد من البطولات التي سيشارك بها، ويحتاج لتواجد عدد من المدافعين المميزين، بخلاف عدم قناعة كارتيرون بالمستوي الذي يقدمه محمد عبد الغني في المباريات الأخيرة التي شارك بها.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة داخل نادى الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وحصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على مصر المقاصة يوم الاثنين الماضى بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، على أن يقوم الجهاز الفني بعمل بعض الاختبارات البدنية للاعبين قبل تدريب اليوم للوقوف علي الحالة البدنية وتطبيق برنامج تأهيل بدني مناسب وفقا للحالة البدنية لكل لاعب.

من ناحية أخرى ينوى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فرض قرارات جديدة وتحذيرات علي اللاعبين تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، لضمان الحفاظ علي الاستقرار الفني وتركيز اللاعبين، مع قرب انتهاء الموسم الكروى وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي في كأس مصر والمحافظة علي الصدارة في الدورى حتى الآن.

وينوى الجهاز الفني تغليظ العقوبات المالية حال التجاوز أو الخروج عن النص من أي لاعب، وكذلك الاعتراض علي المشاركة في المباريات من عدمها، وذلك منعا لخروج أي لاعب عن النص سواء داخل الملعب او خارجه خوفا من تراجع نتائج الفريق والابتعاد عن صدارة الدورى.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع معاونيه اليوم رغم حصول الفريق علي راحة من تدريبات اليوم بعد الفوز أمس علي فريق مصر المقاصة، اجتماع اليوم وديا لمناقشة بعض الامور الخاصة بالفريق في مقدمتها موقف المعارين والمراكز التي تحتاج لدعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وموقف المصابين وتحديدا حازم أمام وعبد الله جمعة.

في المقابل فان كارتيرون طلب تقريرا كاملا عن حالة المصابين وموقفهم من المشاركة في مباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل النقص العددي في صفوف الفريق نتيجة بعض الغيابات بسبب الإيقاف في مقدمتهم امام عاشور واوباما.