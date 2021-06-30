شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط لعودة اللعب بثنائى ارتكاز أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى للعودة إلى طريقة لعبه المعتادة فى اللعب بثنائى ارتكاز فى وسط الملعب فى مباراته ضد بيراميدز غدا الخميس فى الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز، بدلا من اللعب بثلاثى فى وسط الملعب، كما حدث فى مباراتى الترجى التونسى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويفكر موسيمانى فى الاحتفاظ بحمدى فتحى على دكة البدلاء مع الاعتماد على الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج فى وسط الملعب على أن يلعب بثلاثى أمامهم وقد يتم الاعتماد على كل من محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وفى الأمام محمد شريف بقيادة الهجوم.

ومن المنتظر أن يحسم موسيماني موقفه من تشكيل الأهلي خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء في ختام الاستعداد لمباراة بيراميدز ثم دخول معسكر مغلق استعدادا لموقعة الغد.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمباراته المهمة أمام بيراميدز فى السابعة من مساء غد ضمن منافسات الدورى المصرى وهى المباراة الأولى التى يخوضها المارد الأحمر بعد التأهل للنهائي الأفريقى، ويدخل الأهلى بقائمة تبدو مكمتلة بعدما تماثل محمد هاني ومحمود متولي للشفاء من إصابتهما الأخيرة لكن الجهاز الفني سيُحدد مصير الثنائي من مران اليوم.

على الصعيد ذاته استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية الفترة الماضية.

وشارك أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا، وفاز الأهلى على الترجى بهدف نظيف ذهاباً بتونس وبثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة.