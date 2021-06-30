شكرا لقرائتكم خبر عن متى يقدم الزمالك شكوى ضد فرجانى ساسى؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز نادى الزمالك كل المستندات والأوراق المطلوبة فى الشكوى المنتظر تقديمها ضد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، بداعٍ انقطاعه عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية دون الحصول على إذن.

ووفقا للشكوى الموجودة حاليا داخل نادى الزمالك يتغيب فرجانى ساسى عن تدريبات الزمالك منذ يوم 17 يونيو الحالى، حيث كان من المفترض عودته بعد المشاركة مع منتخب تونس فى مبارياته الأخيرة وهو ما لم يحدث حيث قام اللاعب بإرسال خطاب للتأكيد على انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أنه حتى الآن لم يتم تقديم الشكوى ضد فرجانى ساسى بشكل رسمى، انتظارا لموقف اللاعب النهائى خاصة بعد تردد أنباء عن عزمه العودة للقاهرة من جديد لذا يرفض النادى الأبيض غلق الباب نهائيا فى وجه ساسى بتقديم الشكوى، وتقرر تأجيل هذه الخطوة لحين التأكد من انتهاء علاقة اللاعب بالنادى، خاصة أن كل الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الشكوى جاهزة ولا يتبقى سوى إرسالها فقط.

ويرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الوقوف عند رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ولم يتوصل لاتفاق مع النادى لتجديد عقده ويرفض العودة للقاهرة منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده الأخير فى تونس.

وأكد كارتيرون لمسئولى الزمالك أنه يمتلك بديلا أقوى من فرجانى ساسى والفريق لديه عناصر مميزة كثيرة فى خط الوسط بخلاف التعاقد مع صفقات جديدة قوية لتدعيم هذا المركز، مشددا على أن الزمالك لن يقف على لاعب سواء كان ساسى أو غيره.

وعلم ”الخليج 365” أن كارتيرون استبعد ساسى نهائيا من حساباته الفنية سواء خلال الموسم الحالي أو في الموسم الجديد، بعد رفضه العودة للقاهرة، رغم مطالبة مسئولي الزمالك له بالعودة أكثر من مرة للتفاوض حول التجديد لكن ساسي يتجاهل الاتصالات البيضاء نهائيا ولا يزال يرفض العودة للقاهرة حتي الآن.

ويرفض كارتيرون الحديث عن ملف بديل ساسي في العلن للحفاظ على استقرار الفريق الأبيض، حيث استقر المدرب الفرنسى على الصفقة المنتظرة لتعويض رحيل اللاعب التونسى لكنه يتمسك بالحفاظ علي سريتها حتى لا يتأثر اللاعبين الحاليين وللتأكيد على ثقته الكاملة فى كل العناصر المتواجدة في الفريق حاليا.