الكاميرون: كاف لم يخاطبنا بشأن نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتحدث معهم بعد من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وكايزر تشيفز من جنوب أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد يوم 17 يوليو لإقامة النهائي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت وسائل الإعلام في المغرب قد تحدثت عن احتمالية نقل النهائي من المغرب وأن عدم صعود فريق الوداد - والذي ودع على يد كايزر تشيفز - يزيد من فرص عدم استضافة المغرب للحدث الهام.

وهنا ظهر اسم دولة الكاميرون لتكون الخيار الأول أمام الاتحاد الأفريقي من أجل احتضان النهائي ليكون بديلا لملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

ومن جانبه قال مصدر في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من خلال تصريحات لمصراوي: "لا الاتحاد الأفريقي لم يتحدث معنا بعد من أجل استضافة النهائي، ولا يمكن أن أتحدث في هذا الأمر بأكثر مما قلته حاليًا، لا نعلم ما قد يحدث غدًا."

لكن صحيفة هسبورت المغربية ووفقًا لمصادر لها، أكدت أن "كاف" لم يخاطب الجامعة الملكية المغربية بشأن تغيير مكان أو موعد المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر فإن دولة جنوب أفريقيا تُعاني من موجة جديدة من فيروس كورونا من خلال ظهور سلالة جديدة متحورة "دلتا" دفعت البلاد إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى مع إيقاف كل نشاط الكرة للهواة وهو ما يفرض حالة من الغموض حول مصير سفر فريق كايزر تشيفز خارج البلاد في ظل قيود السفر المفروضة.