رحيل أم تجديد؟.. عقد ميسي مع برشلونة ينتهي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ينتهي تعاقد ليونيل ميسي قائد برشلونة مع النادي بنهاية اليوم، الأربعاء، وسط حالة من الترقب لمستقبل قائد منتخب الأرجنتين المتواجد حاليًا في البرازيل لخوض منافسات كوبا أميركا.

ميسي كان قد أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة قبل انطلاق الموسم الماضي، إلا أنه تراجع وأكمل تعاقده حتى يومه الأخير مع الفريق في موسم شهد الكثير من التغييرات الإدارية في النادي الكتالوني.

وعلى الرغم من عودة خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة مرة أخرى، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ميسي حول تجديد التعاقد خلال الأشهر الماضية، لتظل الأمور معلقة حتى اليوم الأخير من العقد.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية تقريرًا صباح اليوم، الأربعاء، أكدت خلاله وجود حالة من التفاؤل داخل نادي برشلونة بشأن تجديد ميسي لتعاقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن حالة الانسجام بين لابورتا وميسي تعد العامل الأبرز في زيادة احتمالات تجديد ميسي للتعاقد، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

ونشرت الصحيفة تصريحًا مقتضبًا للابورتا أدلى به منذ أيام قليلة ماضية، أشار خلاله إلى أنه ينتظر موافقة ميسي على تجديد التعاقد في أقرب وقت ممكن، إلا أن جديدًا لم يحدث في الأمر.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى احتمالية انتقال ميسي إلى أندية أخرى مثل مانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.